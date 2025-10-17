ÖFB-Frauen testen im Spanien-Camp gegen Finnland und Ukraine

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen beendet sein Länderspieljahr während eines Spanien-Camps mit zwei freundschaftlichen Partien.

In Arcos de la Frontera trifft die ÖFB-Auswahl am 27. November (19.00 Uhr) auf Finnland, die Nummer 22 der Weltrangliste. Drei von bisher fünf Duellen haben die Österreicherinnen gewonnen. Am 1. Dezember (12.00) geht es in Sanlucar de Barrameda gegen die Ukraine, im Ranking 34. Die Ukrainerinnen haben den bisher einzigen Vergleich gewonnen.

„Ich bin froh, dass wir diese beiden Spiele in Spanien bestreiten können, auch weil es die erste Gelegenheit in diesem Jahr für uns ist, im Rahmen von Testspielen Dinge auszuprobieren sowie auch die ein oder andere junge Spielerin mit dabei zu haben. Die Spiele geben uns die Möglichkeit, in unserer Spielidee noch einen Schritt weiterzukommen“, sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl am Freitag anlässlich der Bekanntgabe der beiden Gegner.

(APA) / Bild: GEPA