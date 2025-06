ÖFB-Frauen treffen im Nations-League-Playoff auf Tschechien

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bekommt es im Playoff der Fußball-Nations-League mit Tschechien zu tun. Das ergab am Freitag die Auslosung in Nyon.

Die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl tritt Ende Oktober zunächst auswärts an, bevor sie in der Entscheidung Heimvorteil hat. Behalten die rot-weiß-roten Frauen in dem Duell die Oberhand, verbleiben sie weiter in Liga A.

Die Österreicherinnen hatten in der Gruppe A1 Rang drei hinter Deutschland und den Niederlanden und vor Schottland belegt. Das tschechische Team kam in Gruppe B4 hinter der Ukraine und vor Albanien sowie Kroatien auf Platz zwei. In der Weltrangliste liegen die Tschechinnen auf Rang 30, zwölf Plätze hinter der ÖFB-Equipe.

Im Nations-League-Halbfinale kommt es derweil zu den Duellen von Deutschland mit Frankreich sowie von Titelverteidiger Spanien mit Schweden. Die Spieltermine sind ebenfalls Ende Oktober.

(APA) / Artikelbild: GEPA