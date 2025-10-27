ÖFB-Frauen wollen Nations-League-Abstieg gegen Tschechien abwenden

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Tschechien ist Österreichs Nationalteam der Frauen in der Nations League akut vom Abstieg in die Liga B bedroht. Am Dienstag (18.00 Uhr) benötigt die ÖFB-Auswahl im Play-off-Rückspiel in Wien-Favoriten zwingend einen Sieg, um den angepeilten Verbleib in der höchsten Stufe zu realisieren. „Wir wollen unbedingt in der A-Liga bleiben, das ist ganz klar das Ziel“, betonte Teamchef Alexander Schriebl.

Am Freitag hatte die ersatzgeschwächte ÖFB-Auswahl beim Weltranglisten-31. in Uherske Hradiste vor allem in der ersten Hälfte ideenlos gewirkt. Die dominante zweite Halbzeit sorgte bei der Nummer 19 der Welt aber für Zuversicht. „Da haben sich schon viele Räume aufgetan. Auf die Länge des Spiels sehe ich schon Vorteile für uns“, sagte Schriebl, der von seinen Spielerinnen mehr Mut im Spiel mit dem Ball forderte.

ÖFB-Team will Deja-vu vermeiden

Die Ausgangssituation erinnert an die verpasste EM-Qualifikation im vergangenen Jahr, als im Play-off gegen Polen nach einer 0:1-Auswärtsniederlage zuhause mit einem weiteren 0:1 die Wende nicht gelungen war. „Es ist wichtig, dass wir mental voll da sind. Es ist Halbzeit und nur ein 0:1. Wir wollen unbedingt gewinnen“, sagte Virginia Kirchberger. Es bringe nichts, zu hadern, betonte die Austria-Wien-Verteidigerin. „Vom Druck her war sowieso klar, dass man eines von den beiden Spielen gewinnen muss. Die Situation ist genau gleich“, ergänzte Schriebl. Nun sei wichtig, keine leichten Ballverluste zu verursachen und keine gefährlichen Umschaltmomente zuzulassen.

Die ÖFB-Auswahl will auch mit der harten Spielweise der Tschechinnen besser umgehen als im Hinspiel. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie körperbetont und unfair spielen werden. Davon dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen“, sagte Kirchberger, die mit ihren Kolleginnen auch auf ein mögliches Elfmeterschießen vorbereitet ist. „Aber die ersten 90 Minuten zählen. Wir müssen uns total fokussieren, viel Energie reinbringen und sie ein Stück weit überlaufen.“ Außerdem sei es nötig, „einfach den Kopf auszuschalten“, erklärte die 32-Jährige: „Wir denken aktuell sehr viel nach, anstatt zu kicken.“

Verletztenmisere verschärft sich

Vor dem Rückspiel im Franz-Horr-Stadion, für das bis Montagnachmittag 2.100 Tickets abgesetzt waren, hat sich die Verletzungsmisere bei den ÖFB-Frauen weiter verschärft. Austria-Verteidigerin Katharina Schiechtl, im Hinspiel auf der Bank, fällt wegen einer Knöchelverletzung aus. Für die 74-fache Teamspielerin wurde SKN-Kapitänin Jennifer Klein nachnominiert. Erschwert wird das Unterfangen Ligaerhalt bereits durch das Fehlen der fünf Stützen Barbara Dunst, Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Torfrau Manuela Zinsberger nach Kreuzbandverletzungen.

„Umso wichtiger ist es, für sie Gas zu geben. Damit wir noch immer in der Liga A sind, wenn sie zurückkommen“, sagte Kirchberger. Falls der Klassenerhalt gelingen sollte, wartet neben einem Platz unter den besten 16 Nationen Europas ein vermeintlich leichterer Weg in der WM-Qualifikation für die Endrunde 2027 in Brasilien. In der Nations League sind Österreichs Frauen seit der Einführung 2022 in der Topliga.

(APA)

Bild: GEPA