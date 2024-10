ÖFB-Frauen würden EM-Playoff-Finale in Wien bestreiten

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam würde das Heimspiel in der zweiten Playoff-Runde zur EM-Teilnahme in Wien im Stadion der Austria bestreiten.

Wie der ÖFB am Donnerstag bekannt gab, ginge die entscheidende Partie am 3. Dezember im Viola Park in Szene. Dafür muss die ÖFB-Auswahl noch die erste Playoff-Hürde Slowenien nehmen, die Erstrunden-Spiele finden am 25. Oktober in Koper bzw. am 29. Oktober in Ried im Innviertel statt.

In Wien-Favoriten waren Kapitänin Sarah Puntigam und Co. bereits in einem Nations-League-Gruppenspiel im September des Vorjahres im Einsatz. Damals kamen über 10.000 Fans ins Stadion. „Wir haben schon einmal erlebt, welche besondere Energie diese Kulisse erzeugt hat“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. In der zweiten Play-off-Runde um das Ticket für die EM 2025 in der Schweiz würde entweder Polen oder Rumänien warten.

(APA) / Bild: GEPA