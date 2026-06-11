ÖFB-Gruppengegner Argentinien wieder Weltranglistenerster

Fußball-Weltmeister Argentinien nimmt die Mission Titelverteidigung als Nummer eins der Welt in Angriff.

Österreichs Gruppengegner kehrte in der wenige Stunden vor dem WM-Auftakt veröffentlichten FIFA-Weltrangliste auf Platz eins zurück. Der bisherige Spitzenreiter Frankreich belegt Platz drei hinter Europameister Spanien. Österreichs Nationalteam rangiert unverändert auf Platz 24. Bei den weiteren Gruppengegnern Algerien (28.) und Jordanien (63.) gab es keine Verschiebungen.

Die „Albiceleste“ übernahm die Spitzenposition durch zwei Testspielerfolge gegen Island und Honduras, während Frankreich bei einem Sieg gegen Nordirland der Cote d’Ivoire unterlegen war. Spanien blieb durch das Remis gegen den Irak Zweiter.

(APA) / Bild: Imago