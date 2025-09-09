ÖFB-Heimspiel gegen Bosnien ausverkauft

Am Tag des Auswärtsspiels des österreichischen Fußball-Nationalteams gegen Bosnien-Herzegowina verkündet der ÖFB eine erfreuliche Nachricht.

Wie der heimische Fußballverband vermeldet, ist das Heimspiel gegen den heutigen Gegner im kommenden November ausverkauft. Das ÖFB-Team trifft im Rahmen der laufenden WM-Qualifikation am 18. November 2025 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Bosnien, das Auswärtsspiel findet am heutigen Dienstag (beide Spiele 20:45 Uhr) in Zenica statt.

Das Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina wird das letzte in der laufenden Qualifikation für die WM 2026 sein. Spätestens dann wird feststehen, ob Österreich beim Turnier dabei ist oder nicht. Für das Quali-Heimspiel gegen San Marino am Donnerstag, 9.10.2025 in Wien gibt es noch Tickets.

Bild: GEPA