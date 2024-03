ÖFB-Heimspiel gegen die Türkei wohl nicht ausverkauft

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Samstag (18.00 Uhr) mit einem Testspiel in der Slowakei in das EM-Jahr. Von den vergangenen zehn Jahresauftakt-Länderspielen hat die ÖFB-Auswahl nur zwei verloren – 2019 in der EM-Qualifikation in Wien gegen Polen (0:1) und 2022 im Halbfinale des WM-Playoffs in Cardiff gegen Wales (1:2). Abgesehen davon gab es sechs Siege und zwei Remis.

Das erste Heim-Länderspiel des Jahres folgt am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen die Türkei. Für die Begegnung in Wien sind etwas mehr als 30.000 Tickets verkauft. Die Hoffnung von Teamchef Ralf Rangnick auf ein volles Ernst-Happel-Stadion wird sich aller Voraussicht nach nicht erfüllen. „35.000 bis 40.000 Zuschauer sind realistisch“, meinte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe GmbH. Die Osterferienwoche – ein Termin, an dem viele Stammkunden urlaubsbedingt verhindert seien – spiele dabei eine Rolle. Tickets sind ab 38 Euro erhältlich.

Den ersten Jahresauftakt unter Rangnick hatten die Österreicher im Vorjahr mit einem 4:1-Sieg in der EM-Quali in Linz gegen Aserbaidschan erfolgreich gestaltet. Zum Jahresausklang 2023 gab es darüber hinaus gegen Aserbaidschan (1:0), Estland (2:0) und Deutschland (2:0) zuletzt drei Zu-Null-Siege in Folge.

„Gute Gradmesser für uns“

Nach den Slowaken und Türken testet das ÖFB-Team in der unmittelbaren EM-Vorbereitung noch in Wien gegen Serbien (4. Juni) sowie auswärts in St. Gallen gegen die Schweiz (8. Juni). „Wir haben ganz bewusst alle vier Testspielgegner ausgewählt“, betonte Rangnick. Alle vier Teams seien bei der EM ab 14. Juni in Deutschland vertreten. „Ich glaube, es sind gute Gradmesser für uns.“

Dazu komme, dass das aktuelle Länderspiel-Doppel auch logistisch Sinn mache. Nach Spielende in Bratislava geht es für das ÖFB-Team sofort mit dem Bus nach Wien. Dort wird bis zum Türkei-Spiel Quartier bezogen. „Es ist für uns auch gut, dass wir nicht noch zusätzlich eine weite Reise haben“, meinte Rangnick, der sich mit seinem Team aktuell in Marbella in Südspanien auf die Aufgaben des Jahres einschwört.

Zumindest 13 Länderspiele stehen 2024 auf dem Programm. Mehr waren es in der ÖFB-Geschichte nur 2021 (16). Stehen im ersten Halbjahr die EM in Deutschland und die Vorbereitung darauf im Mittelpunkt, geht es in der zweiten Jahreshälfte in der Nations League in einer Gruppe mit Norwegen, Slowenien und Kasachstan um den Wiederaufstieg in die Liga A – und die Chance, sich für eine Teilnahme am Playoff um die vier letzten europäischen WM-Startplätze für 2026 abzusichern.

