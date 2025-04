ÖFB-Kicker weckt Interesse: Klubs aus England und Italien dran

Mit konstant starken Leistungen im Mittelfeld von Werder Bremen hat sich Romano Schmid in den Fokus zahlreicher internationaler Klubs gespielt. Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, steht der 25-jährige Österreicher bei mehreren Vereinen aus der Premier League und der italienischen Serie A auf dem Zettel. Eine konkrete Anfrage für den Steirer soll bislang allerdings noch nicht eingegangen sein.

Für Schmid, der sich mittlerweile als essenzieller Bestandteil der Werder-Elf etabliert hat, könnte ein Wechsel im Sommer dennoch ein Thema werden. Beim Bundesligisten zeigt man sich zumindest offen für Gespräche. Werder Bremens Leiter Profifußball Peter Niemeyer erklärte: „Es gibt immer einen Preis. Wenn es so weit ist, beschäftigen wir uns damit.“

Zum Unterschiedsspieler gereift

Für Werder Bremen stand der 25-Jährige in dieser Saison fast immer in der Startelf – lediglich zwei Partien verpasste er verletzungsbedingt. Auch was die Scorerpunkte betrifft, ist der ÖFB-Kicker auf dem Weg zu seiner bislang besten Bundesliga-Saison. Mit vier Toren und fünf Assists nähert er sich seiner Bestmarke von zehn Torbeteiligungen aus dem Vorjahr.

Seine starke Form spiegelt sich auch im Nationalteam wider – der 1,68 Meter große Dribbler stand in den letzten acht Länderspielen jeweils in der Startelf und hat sich auch dort als feste Größe etabliert.

Foto: Imago