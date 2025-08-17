ÖFB-Legionär Adewumi trifft bei Cercle-Debüt

ÖFB-Legionär Oluwaseun Adewumi hat bei seinem Debüt in der belgischen Fußball-Liga sofort getroffen. Der 20-Jährige war beim 4:1 von Cercle Brügge gegen KVC Westerlo erfolgreich.

Adewumi wurde in der 73. Spielminute beim Stand von 3:1 für die Gastgeber eingewechselt. Seinen Treffer erzielte der Offensivspieler in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der ÖFB-Nachwuchsteamspieler ist in dieser Saison vom FC Burnley an Cercle Brügge verliehen.

