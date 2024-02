Adrian Grbic hat gleich in seinem ersten Spiel für den FC Luzern getroffen.

Der zu Monatsbeginn vom FC Lorient ausgeliehene Österreicher brachte Luzern am Sonntag in der Schweizer Fußball-Meisterschaft beim FC Winterthur per Elfmeter in Führung (25.), zu feiern gab es letztlich aber nichts. Der Tabellensechste verlor in Unterzahl mit 1:2 (1:0).

(APA)

Bild: Imago