ÖFB-Teamspieler bei Hoffenheim aus dem Kader gestrichen

Florian Grillitsch, Dennis Geiger und Mergim Berisha stehen bei der TSG Hoffenheim vor dem Abschied.

Der deutsche Bundesligist hat das Trio vor der Abreise ins Trainingslager nach Seefeld aus dem Kader gestrichen und für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt. Alle drei Profis trainieren stattdessen individuell am Trainingszentrum in Zuzenhausen. Das teilten die Kraichgauer am Sonntag mit.

Grillitsch war im Frühjahr nach Spanien zu Real Valladolid ausgeliehen. Für den Absteiger aus der spanischen La Liga absolvierte der Mittelfeldmann 13 Pflichtspiele. Der 29-Jährige, der in Hoffenheim bereits länger auf der „Streichliste“ stehen soll, besitzt beim Klub von Trainer Christian Ilzer einen Vertrag bis Sommer 2026.

(SID/Red.) / Bild: Imago