ÖFB-Legionär Gregoritsch denkt an Freiburg-Abschied

Michael Gregoritsch und der SC Freiburg könnten am Ende der Saison getrennte Wege gehen. Nach Sky Informationen denkt der ÖFB-Stürmer über einen Abschied aus dem Breisgau nach.

In der laufenden Saison ist Gregoritsch beim SC nur Ergänzungsspieler. In 18 Einsätzen kam er fast immer von der Bank und erzielte lediglich zwei Tore. Mit dieser Rolle ist der 31-Jährige aktuell nicht zufrieden.

Das Ziel des Nationalspielers ist es, mit Österreich bei der WM 2026 dabei zu sein, dafür ist mehr Spielzeit wichtig. Bis zum Ende der laufenden Saison möchte Gregoritsch seine Situation in Freiburg noch beobachten und danach eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Auch der Verein würde sich Angebote für Gregoritsch anhören. Wie Sky exklusiv erfahren hat, endet sein Vertrag im Breisgau 2026. Damit wäre die Sommer-Transferperiode die letzte Möglichkeit für Freiburg, noch eine Ablöse für den 1,93-Meter großen Stürmer zu erzielen. Der Österreicher spielt seit 2022 in Freiburg und war in 105 Spielen an 42 Toren direkt beteiligt.

(skysport.de // Dennis Bayer)

Beitragsbild: Imago