via

via Sky Sport Austria

Wegen eines positiven Corona-Tests muss die TSG 1899 Hoffenheim vorerst auf Mittelfeldspieler Florian Grillitsch verzichten.

Ein zweiter Test sei positiv ausgefallen, teilte der Tabellendritte der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag mit. Der 26-jährige ÖFB-Teamspieler habe sich in häusliche Quarantäne begeben. Grillitsch war zunächst negativ getestet worden und hatte am Samstag beim 3:1 gegen den FC Augsburg nach Clubangaben wegen einer Erkältung gefehlt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA.)

Beitragsbild: Imago.