ÖFB-Legionär Gucher führt Treviso zurück in den Profifußball

Der Treviso FBC kehrt auch dank eines österreichischen Legionärs zurück in den italienischen Profifußball. Der 35-jährige Steirer Robert Gucher führte den Klub aus der Region Venetien als Kapitän nach 13 Jahren im Amateurbereich zurück in die Serie C.

Guchers Mannschaft sicherte sich den Titel in der viertklassigen Serie D (Gruppe C) bereits vorzeitig nach 30 von 34 Spieltagen. Der defensive Mittelfeldspieler verpasste dabei nur zwei Saisonspiele, stand 28 Mal in der Startelf und spielte meist über die volle Distanz.

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Ob Gucher den Schritt in die Serie C mitgeht, ist derzeit zumindest offiziell noch offen. Sein aktueller Vertrag läuft mit Saisonende aus. Der gebürtige Grazer spielt – mit Ausnahme eines Engagements beim Kapfenberger SV (Jänner 2011 bis Sommer 2012) – seit 2008 durchgehend in Italien.

Der im Nachwuchs des GAK ausgebildete Gucher absolvierte in der Saison 2015/16 zudem 24 Spiele in der Serie A für Frosinone Calcio. In dieser Zeit schaffte er auch den Sprung in den ÖFB-Teamkader unter Marcel Koller, kam jedoch zu keinem Einsatz.

Artikelbild: Instagram @robertgrucher