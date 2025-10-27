ÖFB-Legionär Mwene vor Verlängerung in Mainz?

Bei Mainz 05 laufen die Verträge von gleich drei Außenverteidigern mit Saisonende aus – darunter auch jener von ÖFB-Legionär Phillipp Mwene. Nach Sky Sport Informationen stehen die Zeichen bei zwei Spielern auf Verlängerung.

Während bei Anthony Caci alles auf eine baldige Vertragsverlängerung hinausläuft, ist die Situation bei Mwene noch offen – allerdings mit positiver Tendenz.

Der 31-jährige Österreicher zählt trotz seines Alters weiterhin zu den Stammspielern der 05er und hat sich auf der linken Abwehrseite festgespielt. Laut Sky-Informationen kämpft Mwene aktuell noch um einen neuen Vertrag, die Gespräche laufen aber in eine vielversprechende Richtung.

Anders sieht es bei Silvan Widmer aus: Der 32-jährige Schweizer könnte den Klub bereits im Winter verlassen, um sich mit regelmäßiger Spielzeit für die WM im kommenden Sommer zu empfehlen.

(skysport.de) Foto: Imago