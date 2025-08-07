ÖFB-Legionär Schlager im Training verletzt

Xaver Schlager hat sich im gestrigen Training eine Nasenbeinfraktur zugezogen. Das gibt RB Leipzig am Donnerstag bekannt.

Für ihn soll nun eine individuell angepasste Gesichtsmaske angefertigt werden.

Ein längerer Ausfall ist nach Sky-Informationen jedoch nicht zu erwarten. Das wird besonders davon abhängen, wie schnell sich Schlager an die Maske adaptieren kann. Ein Einsatz zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern soll nicht gefährdet sein.

(Red.) / Bild: Imago