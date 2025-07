ÖFB-Legionär Stöger: „WM wäre Karriere-Highlight“

Mit Borussia Mönchengladbach befindet sich Kevin Stöger zurzeit im Trainingslager am Tegernsee.

Der Mittelfeldspieler hat sich im exklusiven Interview mit Sky Sport unter anderem zu einem 20 Kilometer langen Berglauf und zu den Zielen der Fohlenelf geäußert.

Kevin Stöger über …

… die Vorbereitung am Tegernsee: „Es läuft gut, die Zeit ist sehr intensiv. Wir profitieren als Team extrem davon und nun gilt es, diese Zeit zusammen zu überstehen, obwohl wir hier schon viel mit Ball machen. Dennoch freuen wir uns aber natürlich, wenn der Pflichtspielstart etwas näher rückt.“

… Verbesserungspotential der Mannschaft: „Erstmal ist wichtig, dass die Neuen sich gut integrieren und wir als Einheit auf dem Platz stehen. Wir können natürlich noch besser Fußball spielen, als wir es in der vergangenen Saison getan haben und auch besser verteidigen. Es gibt immer etwas zu verbessern. Ich glaube, dass wir generell als Team besser funktionieren müssen.“

… einen 20 Kilometer langen Berglauf am Wilden Kaiser in Österreich, den er in der Sommerpause bestritten hat: „Eigentlich ist das gar nicht so mein Ding, aber ein Freund und mein Fitnesstrainer haben uns da angemeldet. Wir haben das zum zweiten Mal gemacht und da wir sehr ehrgeizig sind, haben wir uns besonders angestrengt, damit wir unsere Zeit noch einmal verbessern, was uns zum Glück gelungen ist. Ich muss es nächstes Jahr nicht unbedingt wieder machen (lacht). Respekt an alle, die das immer wieder machen!“

… seine Position auf der Acht und die sportlich nicht immer einfache, vergangene Saison: „Wenn weniger Spieler auf deiner Position da sind, ist das natürlich ein Vorteil für dich. Plea war allerdings ein super wichtiger Spieler für uns und ein toller Mensch. Es ist schade, dass er weg ist, da er uns extrem gut getan hat. Ich konzentriere mich aber generell nur auf mich, habe mich sehr fit gehalten und habe schon richtig Bock auf die neue Saison!“

„Die Jungs machen bisher einen guten Eindruck“

… die Neuzugänge: „Die Jungs machen bisher einen guten Eindruck auf dem Platz und sind alle gute Typen. Haris Tabakovic hat mir am Sonntag im Training besonders gut gefallen. Großer Stürmer, sehr gut am Ball. Wir werden viel Spaß mit den Jungs haben und ich hoffe, dass wir zusammen erfolgreich sein werden.“

… Tipps an junge Spieler im heutigen Fußballgeschäft: „Harte Arbeit! Der Respekt gegenüber Mitspielern, Fans und Trainern ist extrem wichtig. Die Jungs müssen auf dem Boden bleiben. Natürlich darf man sich auch nicht alles gefallen lassen, das ist logisch. Sie müssen aber auch frech sein auf dem Platz. Ich glaube, das war ich früher in gewissen Situationen auch und das gehört auch mal dazu. Das Wichtigste ist aber die Bodenständigkeit.“

… Zielsetzungen für die kommende Saison: „Ich glaube, das kommt in den kommenden Wochen. Wir wollen erstmal eine gute Vorbereitung machen. Ich bin aber ein Mensch, der immer besser sein möchte als davor. Natürlich wollen wir besser sein als letztes Jahr, aber wir haben uns noch keine klaren Ziele gesteckt, weil die Zeit dafür noch nicht gekommen ist.“

… seine persönliche Zukunft: „Ich bin so glücklich hier, deshalb denke ich gar nicht über Träume oder sowas nach. Ich habe hier langfristig unterschrieben und das habe ich bewusst gemacht.“

… den Traum, mit Österreich zur WM zu fahren: „Die WM wäre das Highlight in meiner Karriere. Dafür muss ich aber im Verein performen und darauf konzentriere ich mich als aller erstes. Dafür muss ich gut drauf sein. Wir haben bald drei Länderspielpausen und da möchte ich mich beim Trainer natürlich empfehlen. Ich hoffe, dass wir der Zielsetzung – Qualifikation für die WM – gerecht werden und das packen. Es gibt nichts größeres, als bei einer WM für sein Land zu spielen, deshalb werde ich alles dafür geben.“

(sport.sky.de/Marlon Irlbacher) / Bild: Imago