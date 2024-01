ÖFB-Legionär vor Salzburg-Engagement

Kehrt ein ÖFB-Legionär nach Österreich zurück? Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg an Innenverteidiger Flavius Daniliuc von US Salernitana interessiert sein.

Für Daniliuc wäre es die erste Profi-Station in Österreich. Die Bullen streben demnach eine Leihe bis Saisonende an. Der gebürtige Wiener spielte im Nachwuchs unter anderem bei Admira, Rapid, Liefering, Real Madrid und schlussendlich in der U19 des FC Bayern München.

Anschließend wechselte der 22-Jährige im Sommer 2020 zu OGC Nizza, wo Daniliuc zum Stammspieler reifte. Im August 2022 wechselte der Innenverteidiger in die Serie A nach Salerno. In der aktuellen Saison kam der einfache ÖFB-Teamspieler in der italienischen Liga zu 13 Einsätzen.

Nun soll Daniliuc unmittelbar vor einem Transfer zum österreichischen Serienmeister stehen. Durch die Verletzungssorgen rund um Samson Baidoo stehen den Salzburgern wenig gelernte Innenverteidiger zur Verfügung, mit einem Transfer von Daniliuc würde Salzburg in der Abwehr an internationale Erfahrung und Physis dazugewinnen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red.)/Bild: GEPA