ÖFB-Legionär vor Unterschrift bei Dynamo Dresden

Ahmet Muhamedbegovic steht laut Sky-Informationen vor einem Engagement in der 2. Deutschen Bundesliga.

Der Innenverteidiger steht seit drei Jahren bei Olimpija Ljubljana unter Vertrag. Das Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft mit Ende Juni aus. Für die Slowenen absolvierte Muhamedbegovic 120 Spiele und wäre für Dresden damit ablösefrei zu haben. Er befindet sich bereits zu den medizinischen Tests in Deutschland.

In seiner Zeit bei Ljubljana verbuchte der frühere St. Pölten- und Amstetten-Akteur vier Tore und fünf Assists.