ÖFB-Legionär wechselt zu Arnautovic-Klub

ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham läuft in der kommenden Saison für Roter Stern Belgrad auf.

Der serbische Meister gab die Verpflichtung des 25-jährigen Offensivspielers bekannt. Cham wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von Trabzonspor nach Belgrad. Darüber hinaus sicherte sich Roter Stern eine Kaufoption.

‼️Čam je u Crvenoj zvezdi‼️ Prvo pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku je vezni fudbaler Muhamed Čam koji je u naš klub stigao na pozajmicu od godinu dana, uz mogućnost otkupa, a zadužio je dres sa brojem 70. 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/DLB5STPV52 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 9, 2026

Damit trifft der fünffache österreichische Nationalspieler bei den Serben auf Marko Arnautovic, der im vergangenen Sommer zum Traditionsklub aus Belgrad gewechselt ist.

Cham war in der vergangenen Saison an Slavia Prag verliehen und feierte mit dem tschechischen Spitzenklub den Meistertitel. Für die Prager kam er in 25 Pflichtspielen zum Einsatz und bereitete drei Tore vor.

Der gebürtige Wiener stand in seiner Karriere außerdem bereits für Clermont Foot, Austria Lustenau, Vendsyssel FF und Admira Wacker auf dem Platz. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er unter anderem im Nachwuchs des VfL Wolfsburg.

Für das ÖFB-Team war Cham letztmals im März 2025 im Einsatz.

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