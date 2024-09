ÖFB-Legionär Wolf holt mit New York City Punkt gegen Messi und Co.

ÖFB-Legionär Hannes Wolf hat am Samstag in der nordamerikanischen Major League Soccer mit seinem Klub New York City FC ein spätes Remis gegen Superstar Lionel Messi und Inter Miami geholt.

James Sands traf in der 95. Minute zum 1:1-Ausgleich. Der eingewechselte Leo Campana hatte Miami nach Vorarbeit von Messi und Jordi Alba in Führung gebracht (75.).

Offensivmann Wolf war bis zur 88. Minute im Einsatz, Messi spielte in seiner dritten Partie nach einer vor zwei Monaten erlittenen Knöchelverletzung durch. Miami hat sein Playoff-Ticket als überlegener Spitzenreiter der Eastern Conference bereits sicher. Auch New York City darf als Siebenter fast sicher mit der K.o.-Phase planen.

Gute Chancen haben auch die Vancouver Whitecaps, die mit Ex-Nationalspieler Alessandro Schöpf eine 2:4-Niederlage bei Los Angeles Galaxy bezogen, im Westen aber ebenfalls Siebenter sind.

(APA) / Bild: Imago