ÖFB-Legionärin Billa wechselt zum VfB Stuttgart

Österreichs Fußball-Teamstürmerin Nicole Billa verlässt den 1. FC Köln und wird ab der kommenden Saison für die Frauen-Abteilung des VfB Stuttgart auf Torjagd gehen.

Die Schwaben gaben am Montag die Verpflichtung der Tirolerin bekannt, Billa erhält in Stuttgart einen bis Juni 2028 laufenden Vertrag. Die Stuttgarterinnen stehen vor dem Aufstieg in die zweite deutsche Liga. Billa erzielte in dieser Saison in der Bundesliga für Köln drei Tore in 18 Einsätzen.

Billa lief bisher in 106 Partien (47 Tore) für Österreichs Team ein. In Deutschland hatte die 29-Jährige ihre erfolgreichste Zeit bei der TSG Hoffenheim, für die sie neun Jahre spielte.

(APA) / Bild: Imago