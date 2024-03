ÖFB oder DFB? Sky-Info: Bayern-Talent wartet mit Verbandsentscheidung

Bayern-Talent Paul Wanner könnte künftig für die österreichische oder die deutsche Nationalmannschaft spielen.

Österreich oder Deutschland? Bayern-Talent Paul Wanner, der seit dieser Saison auf Leihbasis bei Zweitliga-Aufsteiger Elversberg aktiv ist, will sich mit einer Verbands-Entscheidung nach Informationen von Sky Sport DE nach wie vor Zeit lassen.

Bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab es zuletzt Überlegungen, Wanner bereits für die Länderspiele im März gegen die Slowakei und die Türkei einzuladen. Rangnick und sein Trainerteam werden den Youngster deshalb genau im Blick behalten, der nun vorerst weiterhin für die deutsche U20 spielen wird. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf bestreitet am 22. sowie 25. März zwei Testspiele gegen Frankreich.

Bayern sehr zufrieden mit Wanner-Entwicklung

Beim FC Bayern ist man derweil mit Wanners Entwicklung in Elversberg sehr zufrieden. Sportdirektor Christoph Freund und Leihspielerbetreuer Richard Kitzbichler stehen in engem Austausch mit der Spielerseite und geben regelmäßig Feedback. Wanner (Vertrag beim FCB bis 2027) steht nach 19 Einsätzen bei vier Toren und drei Assists. Neun der letzten zehn Spiele bestritt er von Anfang an.

(Kerry Hau, skysport.de) / Bild: Imago