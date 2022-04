Mit Sara Telek ist eine ÖFB-Schiedsrichterin für die Frauen-Fußball-EM nominiert worden.

Das gab die UEFA am Dienstag bekannt. Die 33-Jährige wird beim Großturnier in England (6. Juli bis 31. Juli) als Assistentin fungieren. Telek ist seit Februar 2020 auch als erste Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga an der Linie im Einsatz.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.