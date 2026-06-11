ÖFB-Stürmer Adamu vor Wechsel zu Schalke

ÖFB-Legionär Junior Adamu steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Die deutsche „BILD“ berichtete zuvor, Sky kann die Infos bestätigen.

Der 25-jährige Angreifer wird am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck beim Deutschen Bundesliga-Aufsteiger absolvieren. Anschließend soll der Transfer zum Team von Trainer Miron Muslic fixiert werden. Die Ablösesumme beläuft sich auf rund 800.000 Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Adamu war im Sommer 2023 von Red Bull Salzburg zum SC Freiburg gewechselt. Damals wurde über ein Gesamtpaket von bis zu 9,5 Millionen Euro inklusive Boni berichtet.

Bei Freiburg kam der Stürmer in 67 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte sieben Tore. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Adamu an Celtic Glasgow verliehen, wo er in sechs Partien an zwei Treffern direkt beteiligt war.

Beitragsbild: Imago