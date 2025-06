ÖFB-Stürmer Florucz wechselt zu CL-Teilnehmer

ÖFB-Teamstürmer Raul Florucz ist auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden und wechselt von Sloweniens Meister Olimpija Ljubljana nach Belgien zum dortigen Meister Union Saint-Gilloise.

Dort erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis 2029. Der Oberösterreicher war seit Sommer 2023 in Sloweniens Hauptstadt engagiert, wo ihm in der abgelaufenen Saison der Durchbruch gelang. Mit 15 Treffern in 29 Ligaspielen schoss er Ljubljana zum Meistertitel und wurde Torschützenkönig der slowenischen Liga.

Saint-Gilloise hat als belgischer Meister einen Fixplatz in der Champions League, womit Florucz, der bislang ausschließlich in der Conference League aufgelaufen war, erstmals in der Königsklasse zu sehen sein wird.

Bild: Imago