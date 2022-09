ÖFB-Team auch gegen Kroatien ohne Ulmer

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss auch im Nations-League-Spiel am Sonntag im Wiener Happel-Stadion gegen Kroatien auf Andreas Ulmer verzichten.

Der Linksverteidiger hatte wegen eines Magen-Darm-Infekts bereits die Frankreich-Partie versäumt, am Freitag reiste er schließlich aus dem Teamcamp in Wien ab. Wie der ÖFB mitteilte, befinden sich alle anderen Kicker in der Match-Vorbereitung.

„Die Entscheidung über die Einsatzfähigkeit einzelner Spieler wird abhängig vom Regenerationsverlauf erfolgen“, hieß es weiter. Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte unmittelbar nach dem 0:2 im Stade de France berichtet, dass David Alaba, Andreas Weimann und Marko Arnautovic für Sonntag fraglich seien. Letzter gab aber bereits Entwarnung.

(APA)/Bild: GEPA