ÖFB-Team bekämpft Niederlagenserie gegen die Niederlande

Österreichs Nationalteam bekämpft am Donnerstag (21.00 Uhr) in Amsterdam eine Negativserie gegen die Niederlande. Die vergangenen sechs Partien gegen “Oranje” hat die ÖFB-Auswahl allesamt verloren. Der jüngste zählbare Erfolg liegt mit einem 3:2-Heimsieg bei der WM-Generalprobe 1990 im Wiener Prater bereits mehr als 30 Jahre zurück. Die Gesamtbilanz gegen die Niederländer ist mit sechs Siegen und vier Remis bei neun Niederlagen ebenfalls negativ.

Geschönt wird der Vergleich zudem hauptsächlich von länger zurückliegenden ÖFB-Erfolgen. Nach einer 1:3-Niederlage im Olympia-Viertelfinale 1912 in Stockholm verloren die Österreicher bis 1978 sieben Partien in Folge gegen die Niederländer nicht. Dann setzte es nach einem WM-Test in Wien (0:1) aber auch bei der Endrunde in Argentinien einen gehörigen Dämpfer.

Im bisher einzigen Duell bei einer EM- oder WM-Endrunde ging das ÖFB-Team um Herbert Prohaska und Hans Krankl gegen die vom Wiener Ernst Happel betreuten “Oranjes” in Cordoba in der WM-Zwischenrunde mit 1:5 unter – ehe es sieben Tage später ebendort Deutschland mit 3:2 besiegte und mit ins Aus riss. “Hollands von Happel angeordneter Blitzüberfall erwischte die österreichische Abwehr kalt”, schrieb die APA – Austria Presse Agentur an jenem 14. Juni 1978.

Die Niederländer kombinierten sich beim Turnier in Argentinien bis ins Finale, mussten sich dort aber den Gastgebern nach Verlängerung 1:3 geschlagen geben. Rob Rensenbrink traf kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Stange – Happel wäre seinem Spitznamen “Wödmasta” beinahe gerecht geworden.

Die “Oranjes” sind mittlerweile dreifacher Vizeweltmeister (1974, 1978 und 2010). Gegen Österreich gab es zuletzt sechs Siege. Bei den ersten drei, 1992 in einem Test mit Happel als ÖFB-Teamchef sowie 2002 und 2003 in der EM-Qualifikation, wirkte der aktuelle Bondscoach Frank de Boer jeweils als Spieler mit.

Vor der Heim-EM 2008 unterlagen die Österreicher trotz 3:0-Führung noch mit 3:4. Bei einer 1:3-Testspielniederlage 2011 in Eindhoven traf Marko Arnautovic per Elfmeter. Auch Julian Baumgartlinger und David Alaba waren vor zehn Jahren bereits mit von der Partie. Das jüngste Duell der beiden Länder war die Generalprobe für die EM 2016 in Frankreich. Das ÖFB-Team verlor im mittlerweile nach Happel benannten Stadion in Wien mit 0:2 – auch die folgende EURO unter Teamchef Marcel Koller sollte danebengehen.

Positiv ist zumindest die ÖFB-Bilanz in Amsterdam. Die Österreicher haben in bisher drei Länderspiel-Auftritten in der größten niederländischen Stadt noch keine Niederlage kassiert (1:0-Sieg 1933, zwei 1:1-Remis 1957 und 1964). In der Johan-Cruyff-Arena ist die rot-weiß-rote Auswahl bisher aber noch nie zu Gast gewesen. Das Stadion im Südosten von Amsterdam war 1996 eröffnet worden und unter anderem 2000 Schauplatz eines EM-Semifinales.

Österreichs bisherige Länderspiel-Bilanz gegen die Niederlande (19 Spiele – 6 Siege, 4 Remis, 9 Niederlagen; Torverhältnis 24:36):

30. Juni 1912, Stockholm (Olympia): Niederlande – Österreich 3:1

10. Dezember 1933, Amsterdam (FS): Niederlande – Österreich 0:1

26. Mai 1957, Wien (WM-Q): Österreich – Niederlande 3:2

25. September 1957, Amsterdam (WM-Q): Niederlande – Österreich 1:1

12. April 1964, Amsterdam (FS): Niederlande – Österreich 1:1

18. September 1966, Wien (FS): Österreich – Niederlande 2:1

28. März 1973, Wien (FS): Österreich – Niederlande 1:0

27. März 1974, Rotterdam (FS): Niederlande – Österreich 1:1

20. Mai 1978, Wien (FS): Österreich – Niederlande 0:1

14. Juni 1978, Cordoba (WM): Niederlande – Österreich 5:1

14. November 1984, Wien (WM-Q): Österreich – Niederlande 1:0

1. Mai 1985, Rotterdam (WM-Q): Niederlande – Österreich 1:1

30. Mai 1990, Wien (FS): Österreich – Niederlande 3:2

27. Mai 1992, Sittard (FS): Niederlande – Österreich 3:2

16. Oktober 2002, Wien (EM-Q): Österreich – Niederlande 0:3

6. September 2003, Rotterdam (EM-Q): Niederlande – Österreich 3:1

26. März 2008, Wien (FS): Österreich – Niederlande 3:4

9. Februar 2011, Eindhoven (FS): Niederlande – Österreich 3:1

4. Juni 2016, Wien (FS): Österreich – Niederlande 0:2

