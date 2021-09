ÖFB-Team gegen Israel mit positiver Bilanz

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft weist vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr MESZ) eine positive Bilanz gegen Israel auf. In bisher elf Duellen gab es fünf Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Das Torverhältnis steht bei 20:18. Allerdings liefert ein Blick auf die ÖFB-Auswärtsstatistik schon deutlich weniger Anlass zum Optimismus. In bisher sieben Gastspielen gab es zwei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Der bisher letzte Auftritt in Israel endete in der EM-Qualifikation am 24. März 2019 im Sammy Ofer Stadium von Haifa, wo die Truppe von Nationalcoach Franco Foda auch am Samstag antritt, mit einer 2:4-Pleite. Damaliger israelischer Teamchef war der nunmehrige Admira-Coach Andreas Herzog.

Der österreichische Rekord-Internationale erzielte am 27. Oktober 2001 in einer heiß umfehdeten Partie in Ramat Gan in letzter Sekunde das 1:1, das die ÖFB-Auswahl ins WM-Play-off brachte. Rot-Weiß-Rot war damals wegen Terrorängste mit einer Not-Elf nach Israel gereist.

Knapp eineinhalb Jahre zuvor hatte Österreich in der EM-Quali in Ramat Gan ein 0:5-Debakel erlitten. Die einzigen österreichischen Auswärtssiege gegen Israel glückten 1976 und 1979 jeweils in einer Testpartie. Auch das bisher letzte Kräftemessen endete mit einem Erfolg der ÖFB-Auswahl – mit einem 3:1 am 10. Oktober 2019 stellte man endgültig die Weichen für die EM-Teilnahme.

Israelischer Torschütze war damals Eran Zahavi, der sieben Monate zuvor beim 4:2 gleich dreimal genetzt hatte. Der 34-jährige Stürmer von PSV Eindhoven bildet mit Ex-Salzburger Munas Dabbur den Angriff, der als Prunkstück der Israelis gilt. Dafür hat die Nummer 81 der Welt (Österreich ist 23.) immer wieder mit Problemen in der Defensive zu kämpfen.

In die laufende WM-Qualifikation starteten die Israelis mit einem 0:2 gegen Dänemark und einem 1:1 gegen Schottland jeweils daheim sowie einem 4:1 gegen die Republik Moldau und zuletzt am Mittwoch einem 4:0 jeweils auswärts gegen die Färöer. Dadurch liegt man derzeit auf Gruppenplatz zwei, der zur WM-Play-off-Teilnahme berechtigt. Bisher schaffte es Israel ein Mal zu einer Weltmeisterschaft – in Mexiko 1970 kam in der Gruppenphase das Aus.

Länderspiel-Bilanz Österreichs gegen Israel:

11 Spiele – 5 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen (Torverhältnis 20:18)

23.4.1969 (FS), Ramat Gan: Israel – Österreich 1:1

15.12.1976 (FS), Ramat Gan: Israel – Österreich 1:3

30.1.1979 (FS), Tel Aviv: Israel – Österreich 0:1

28.10.1992 (WM-Q), Wien: Österreich – Israel 5:2

27.10.1993 (WM-Q), Ramat Gan: Israel – Österreich 1:1

5.9.1998 (EM-Q), Wien: Österreich – Israel 1:1

6.6.1999 (EM-Q), Ramat Gan: Israel – Österreich 5:0

28.3.2001 (WM-Q), Wien: Österreich – Israel 2:1

27.10.2001 (WM-Q), Ramat Gan: Israel – Österreich 1:1

24.3.2019 (EM-Q), Haifa: Israel – Österreich 4:2

10.10.2019 (EM-Q), Wien: Österreich – Israel 3:1

(APA)

Bild: GEPA