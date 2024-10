ÖFB-Team gegen Norwegen seit 45 Jahren ohne Sieg

Österreichs Nationalteam bekommt es am Sonntag (20.45 Uhr) in Linz mit keinem Lieblingsgegner zu tun.

Die ÖFB-Auswahl hat nur eine ihrer vergangenen sechs Partien gegen Norwegen gewonnen – vor vier Jahren in einem wegen Corona leeren Stadion in Oslo mit 2:1. Vor einem Monat setzte es ebendort vor vollen Rängen nach einem Tor von Stürmerstar Erling Haaland eine 1:2-Niederlage, durch die die Österreicher in der Nations League unter Druck geraten sind.

Krankl, Prohaska und Co. trafen beim letzten ÖFB-Sieg gegen Norwegen

Der bisher letzte Heimsieg des ÖFB-Teams gegen Norwegen liegt 45 Jahre zurück. Am 29. August 1979 triumphierten die Österreicher dank Toren von Kurt Jara, Herbert Prohaska, Willy Kreuz und Hans Krankl vor 40.000 Zuschauern in Wien mit 4:0. Seither gab es in sechs Vergleichen mit den Norwegern drei Niederlagen, zwei Remis und den einen Erfolg 2020. Weil die ersten sieben Partien bis 1979 alle gewonnen wurden, ist die Gesamtbilanz aus ÖFB-Sicht aber immer noch deutlich positiv: In 13 Länderspielen stehen acht Siege.

Norwegen liegt als Nummer 47 der FIFA-Weltrangliste 25 Positionen hinter Österreich, hat sich seit der WM 1998 und der EM 2000 für kein großes Turnier mehr qualifiziert. Angesichts der aktuellen Spielergeneration scheint es aber nur eine Frage der Zeit, bis diese Durststrecke endet.

Ödegaard und Bobb fehlen Norwegen

Auf zwei Hoffnungsträger muss die „Landslaget“ in Linz allerdings verzichten: Kapitän Martin Ödegaard, Schlüsselspieler bei Englands Vizemeister Arsenal, steht wegen seiner im Hinspiel gegen das ÖFB-Team in einem Duell mit Christoph Baumgartner erlittenen Knöchelverletzung nicht zur Verfügung. Dazu fehlt Manchester Citys Offensiv-Wirbelwind Oscar Bobb, der sich im August das Bein gebrochen hat.

Auf seinen Clubkollegen Haaland ist im Nationalteam aber üblicherweise Verlass. 34 Tore in 36 Länderspielen hat der 24-Jährige bisher erzielt. Mit seinem Doppelpack am Freitag in Oslo gegen Slowenien (3:0) übertraf er Norwegens bisherigen Rekordtorschützen Jörgen Juve, dem in der Zwischenkriegszeit 33 Länderspieltore gelungen waren. In seinen beiden bisherigen Einsätzen gegen das ÖFB-Team hat Haaland jeweils getroffen. Bei der 1:2-Heimniederlage 2020 war ihm sein erstes Länderspieltor gelungen.

Für Haaland wird es die erste Partie in Österreich seit 10. Dezember 2019. Damals hatte sich der Shooting-Star mit Salzburg durch eine 0:2-Heimniederlage gegen Liverpool aus der Champions League verabschiedet. Wenige Tage später wurde der damals 19-Jährige als einziger ausländischer Legionär seit 2009 zu Österreichs „Fußballer des Jahres“ gewählt. Noch in der Winterpause verabschiedete sich Haaland zu Borussia Dortmund, um im Sommer 2022 neuerlich per Ausstiegsklausel bei Manchester City anzudocken.

Österreichs Länderspiel-Bilanz gegen Norwegen im Überblick:

13 Spiele – 8 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen (Torverhältnis 25:12)

Die Spiele im Detail:

1. Juli 1912 (Olympia), in Stockholm: Norwegen – Österreich 0:1

30. Mai 1954 (Freundschaftsspiel), in Wien: Österreich – Norwegen 5:0

20. Mai 1959 (EM-Qualifikation), in Oslo: Norwegen – Österreich 0:1

23. September 1959 (EM-Q), in Wien: Österreich – Norwegen 5:2

22. Juni 1960 (FS), in Oslo: Norwegen – Österreich 1:2

30. August 1978 (EM-Q), in Oslo: Norwegen – Österreich 0:2

29. August 1979 (EM-Q), in Wien: Österreich – Norwegen 4:0

31. Mai 1989 (FS), in Oslo: Norwegen – Österreich 4:1

17. April 1991 (FS), in Wien: Österreich – Norwegen 0:0

20. November 2002 (FS), in Wien: Österreich – Norwegen 0:1

4. September 2020 (Nations League), in Oslo: Norwegen – Österreich 1:2

18. November 2020 (NL), in Wien: Österreich – Norwegen 1:1

9. September 2024 (NL), in Oslo: Norwegen – Österreich 2:1

(APA)

Bild: GEPA