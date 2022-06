ÖFB-Team holte bisher sechs Siege gegen aktuelle Weltmeister

Vor dem Nations-League-Duell am Freitag im Happel-Stadion mit Frankreich kann Österreichs Fußball-Nationalteam auf einige Erfolgserlebnisse gegen regierende Weltmeister zurückblicken.

Der ÖFB-Auswahl gelangen bisher sechs Siege und acht Remis gegen amtierende Champions, zuletzt wurde Deutschland am 2. Juni 2018 in Klagenfurt mit 2:1 geschlagen. Gegen den damals frisch gebackenen Titelträger Frankreich reichte es am 19. August 1998 im Wiener Prater immerhin zu einem 2:2.

Bei diesen Partien handelte es sich um Freundschaftsmatches. Bewerbspartien gegen Weltmeister hat die ÖFB-Auswahl zwei gewonnen, wobei diese Siege zu den ganz großen Highlights der heimischen Länderspielgeschichte zählen. Am 3. Juli 1954 fixierten Ernst Ocwirk und Co. mit einem 3:1 gegen Uruguay WM-Endrang drei und sorgten damit für den bis dato größten österreichischen Erfolg. Am 21. Juni 1978 triumphierte Österreich bei der WM in Argentinien gegen Deutschland mit 3:2, das „Wunder von Cordoba“ war perfekt.

Positive Ergebnisse des ÖFB-Teams gegen zum Zeitpunkt des Spiels aktuelle Weltmeister:

17. Mai 1936 (FS): Italien – Österreich 2:2

21. März 1937 (FS): Österreich – Italien 2:0 (Abbruch in der 73. Minute/von Italien nicht als offizielles Länderspiel anerkannt)

9. November 1947 (FS): Österreich – Italien 5:1

2. April 1950 (FS): Österreich – Italien 1:0

3. Juli 1954 (WM/Spiel um Platz drei): Österreich – Uruguay 3:1

11. Juli 1971 (FS): Brasilien – Österreich 1:1

13. Juni 1973 (FS): Österreich – Brasilien 1:1

1. Mai 1974 (FS): Brasilien – Österreich 0:0

21. Juni 1978 (WM): Österreich – Deutschland 3:2

3. Mai 1990 (FS): Österreich – Argentinien 1:1

18. November 1992 (FS): Deutschland – Österreich 0:0

19. August 1998 (FS): Österreich – Frankreich 2:2

20. August 2008 (FS): Italien – Österreich 2:2

2. Juni 2018 (FS): Österreich – Deutschland 2:1