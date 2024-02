ÖFB-Team in Liga B: Alle Infos zur Nations League 2024/25

Das ÖFB-Team blickt am Donnerstag (18 Uhr) mit Spannung nach Paris zur Auslosung der UEFA Nations League 2024/25!

Durch den Abstieg spielt Österreich ab sofort in Liga B. Dort werden vier Gruppen mit je vier Teams ausgelost. Das österreichische Fußball-Nationalteam liegt in Topf 1 und bekommt aus den drei anderen Töpfen jeweils einen Gegner zugelost. Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden in Heim- und Auswärtsspiel. Auftakt der vierten Ausgabe der Nations League ist im September 2024.

Topf 1: Österreich, Tschechien, England, Wales

Topf 2: Finnland, Ukraine, Island, Norwegen

Topf 3: Slowenien, Republik Irland, Albanien, Montenegro

Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan

In Liga B gibt es bei der Auslosung auch eine Einschränkung: Wegen übermäßiger Reisebelastung darf Kasachstan nur auf einen der vier möglichen Gegner England, Wales, Island und Irland treffen.

Die Spiele finden alle nach der EM 2024 statt:

1. Spieltag: 5. – 7. September 2024

2. Spieltag: 8. – 10. September 2024

3. Spieltag: 10. – 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. – 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. – 16. November 2024

6. Spieltag: 17. – 19. November 2024

Relegation und Viertelfinale: 20. – 25. März 2025

Finalturnier: 4. – 8. Juni 2025

Welche Änderungen wurden für die Nations League 2024/25 vorgenommen?

Mit Beginn der Ausgabe von 2024/25 wird die UEFA Nations League eine zusätzliche K.-o.-Runde erhalten, die im März ausgetragen wird. Damit wird ein Bindeglied zwischen dem Ende der Gruppenphase im November und der Endrunde im Juni geschaffen.

Die Gruppensieger und -Zweiten der Liga A bestreiten die Viertelfinals mit Hin- und Rückspiel, die vier Sieger dieser Duelle qualifizieren sich für die Endrunde.

Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen automatisch in die Ligen B bzw. C ab. Die zwei am niedrigsten platzierten viertplatzierten Teams der Liga C steigen wiederum in die Liga D ab.

Die vier Gruppensieger der Ligen B und C sowie die beiden Gruppensieger der Liga D steigen automatisch in die Ligen A, B bzw. C auf.

Die drittplatzierten Mannschaften der Liga A und die Gruppenzweiten der Liga B bestreiten in Hin- und Rückspiel Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs, dasselbe gilt für die Dritten der Liga B und die Zweiten der Liga C.

Es wird auch Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs mit Hin- und Rückspiel zwischen den zwei besten Gruppenvierten der Liga C und den zwei Gruppenzweiten der Liga D geben.

Diese Ausweitung des Spielkalenders betrifft nur eine kleine Anzahl von Teams, die anderen Mannschaften können im März schon mit den European Qualifiers starten.

Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung der Ligaphase aus?

Liga A

Topf 1: Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande

Topf 2: Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn

Topf 3: Schweiz, Deutschland, Polen, Frankreich

Topf 4: Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Schottland

Liga B

Topf 1: Österreich, Tschechien, England, Wales

Topf 2: Finnland, Ukraine, Island, Norwegen

Topf 3: Slowenien, Republik Irland, Albanien, Montenegro

Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan

Liga C

Topf 1: Rumänien, Schweden, Armenien, Luxemburg

Topf 2: Aserbaidschan, Kosovo, Bulgarien, Färöer-Inseln

Topf 3: Nordmazedonien, Slowakei, Nordirland, Zypern

Topf 4: Weißrussland, Litauen/Gibraltar*, Estland, Lettland

Liga D

Topf 1: Litauen/Gibraltar*, Moldawien

Topf 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein

* Wird nach den Play-offs im März 2024 festgelegt.

(Red., UEFA.com) / Bild: GEPA