ÖFB-Team kämpft gegen Kroatien um wichtigen EM-Quali-Topf 1

via Sky Sport Austria

Für Österreich geht es gegen Kroatien nicht nur um den Verbleib in Liga A der Nations League. Vielmehr kämpft das ÖFB-Team auch darum, am Ende der Nations League zu den zehn punktbesten Teams in Liga A zu gehören.

Denn aus den zehn punktbesten Teams setzt sich Topf 1 für die Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen zusammen. Bei Erreichen von Topf 1 vermeidet das ÖFB-Team die meisten großen Nationen und hätte es auf dem Weg zur EURO 2024 (wahrscheinlich) einfacher.

Der aktuelle Punktestand in der Nations League

1 Niederlande 13 2 Portugal 10 3 Ungarn 10 4 Belgien 10 5 Kroatien 10 6 Dänemark 9 7 Spanien 8 8 Italien 8 9 Schweiz 6 10 *Deutschland 6 11 Frankreich 5 12 ÖSTERREICH 4 13 Polen 4 14 Tschechien 4 15 England 2 16 Wales 1

Bei Punktegleichstand zwischen zwei oder mehr Mannschaft zählt am Ende die Tordifferenz.

Nach aktuellem Stand liegt Österreich mit vier Punkten vor den punktgleichen Teams aus Polen und Tschechien auf dem zwölften Platz und würde Topf 1 knapp verpassen. Da Deutschland als Gastgeber aber für die Heim-EM qualifiziert ist, fällt die DFB-Elf aus der Wertung und alle Teams rücken um einen Platz auf. Platz elf könnte somit auch für Topf 1 reichen.

Da alle Teams noch ein Spiel zu absolvieren haben, wird das ÖFB-Team erst am Dienstagabend nach den abschließenden Nations-League-Partien Gewissheit haben, in welchem Qualif-Topf es landet.

Nur ein Sieg hilft

Eines ist aber klar: Nur mit einem Sieg gegen Kroatien hätte man bei dann sieben Punkten noch eine realistische Chance auf Topf 1. Bei einem Remis wäre man extrem abhängig vom Ausgang der Partien von Polen (gegen Wales) und Tschechien (gegen die Schweiz), die am Montag und Dienstag noch nachziehen können.

Bei einer Niederlage gegen Kroatien müsste sich das ÖFB-Team definitiv von Topf 1 verabschieden und würde bei der EM-Quali-Auslosung in Topf 2 gesetzt sein.

Bild: GEPA