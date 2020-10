ÖFB-Team mit ausgeglichener Bilanz gegen Nordirland

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft weist vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Belfast eine ausgeglichene Bilanz gegen Nordirland auf. Die bisherigen elf Duelle brachten bei einem Torverhältnis von 18:18 vier Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Allerdings hat die ÖFB-Auswahl die jüngsten drei Kräftemessen für sich entschieden.

In der Nations League gab es vor zwei Jahren ein Heim-1:0 und ein Auswärts-2:1, 2005 wurde in der WM-Qualifikation in Wien mit 2:0 gewonnen. Ein Jahr zuvor hatte ein emotionales Kräftemessen in Belfast mit einem 3:3 geendet und den damaligen Teamchef Hans Krankl zu einem berühmt gewordenen ORF-Live-Interview veranlasst.

Bilanz ÖFB-Team gegen Nordirland: 11 Spiele – 4 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen (Torverhältnis 18:18)

1. Juli 1982, Madrid (WM): Nordirland – Österreich 2:2

13. Oktober 1982, Wien (EM-Q): Österreich – Nordirland 2:0

21. September 1983, Belfast (EM-Q): Nordirland – Österreich 3:1

14. November 1990, Wien (EM-Q): Österreich – Nordirland 0:0

16. Oktober 1991, Belfast (EM-Q): Nordirland – Österreich 2:1

12. Oktober 1994, Wien (EM-Q): Österreich – Nordirland 1:2

15. November 1995, Belfast (EM-Q): Nordirland – Österreich 5:3

13. Oktober 2004, Belfast (WM-Q): Nordirland – Österreich 3:3

12. Oktober 2005, Wien (WM-Q): Österreich – Nordirland 2:0

12. Oktober 2018, Wien (Nations League): Österreich – Nordirland 1:0

18. November 2018, Belfast (Nations League): Nordirland – Österreich 1:2

