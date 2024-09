ÖFB-Team mit positiven Erfahrungen in Nations League

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat bisher durchaus gute Erfahrungen mit der Nations League gemacht. Vor dem Start zur vierten Auflage des 2018 eingeführten Bewerbs am Freitag auswärts gegen Slowenien steht die ÖFB-Bilanz bei sieben Siegen, drei Remis, sechs Niederlagen und einem Torverhältnis von 18:18. Vor sechs Jahren reichte es in einer Liga-B-Dreiergruppe mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland zu Endrang zwei, 2020 folgte mit dem Aufstieg in Liga A das Highlight.

Der Gruppensieg gelang dank eines Heim-1:1 im abschließenden Match gegen Norwegen. Die Skandinavier, auch diesmal Gruppenrivale des ÖFB-Teams, mussten jedoch damals in Wien aufgrund von Corona-Reisebeschränkungen mit einer B-Truppe antreten. Endrang eins bescherte den Österreichern auch die Chance auf die Teilnahme an der WM 2022 durch die Hintertür. Allerdings ging das Play-off-Semifinale in Wales mit 1:2 verloren.

In die höchste Liga startete die ÖFB-Auswahl im Juni 2022 beim Teamchef-Debüt von Ralf Rangnick mit einem sensationellen 3:0 in Kroatien. Danach gab es noch ein ehrenhaftes Heim-1:1 gegen Frankreich, die restlichen vier Partien gingen verloren, weshalb man sich nun wieder in Liga B wiederfindet. Um zu den Top-Teams zurückzukehren, ist gegen die Gruppenrivalen Slowenien, Norwegen und Kasachstan zumindest Endrang zwei nötig.

Das bisherige Abschneiden des ÖFB-Teams in der Nations League (16 Spiele – 7 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, Torverhältnis 18:18):

2018 (Liga B): Bosnien-Herzegowina – Österreich 1:0, Österreich – Nordirland 1:0, Österreich – Bosnien-Herzegowina 0:0, Nordirland – Österreich 1:2; Österreich Gruppen-Zweiter

2020 (Liga B): Norwegen – Österreich 1:2, Österreich – Rumänien 2:3, Nordirland – Österreich 0:1, Rumänien – Österreich 0:1, Österreich – Nordirland 2:1, Österreich – Norwegen 1:1; Österreich Gruppen-Erster und damit aufgestiegen

2022 (Liga A): Kroatien – Österreich 0:3, Österreich – Dänemark 1:2, Österreich – Frankreich 1:1, Dänemark – Österreich 2:0, Frankreich – Österreich 2:0, Österreich – Kroatien 1:3; Österreich Gruppen-Letzter und damit abgestiegen

