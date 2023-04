ÖFB-Team ohne Dragovic: Rangnick sieht „andere Spieler vorne“

Der langjährige ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragovic zeigte sich medial zuletzt enttäuscht über seine Nichtnominierung unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Dieser äußert sich im Rahmen des Champions-League-Dienstags (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass alle CL-Spiele live streamen) zu seinen Gründen für die ausgebliebene Berücksichtigung.

„Ich habe ihn vor dem allerersten Lehrgang angerufen. Dass er enttäuscht ist, kann ich auch verstehen“, spricht der Coach des Nationalteams über seine Entscheidung, die auch aus langfristigen Gründen getroffen wurde: „Aber es ist bei ihm nicht so, dass es sich um einen jungen Spieler handelt, den man sich einfach mal anschaut. Wenn es eine Position gibt, wo wir genug hochkarätige Spieler haben, dann ist es nun mal die Innenverteidgerposition.“

Demnach stehen die aktuellen Teamverteidiger im internen Ranking vor dem Routinier : „Ich sehe andere Spieler vorne, Kevin Danso macht das überragend in Lens. Dann macht es auch keinen Sinn, einen erfahrenen Spieler wie Dragovic als Bankdrücker dabei zu haben.“ Eine Auszeichnung für 100. Länderspiele befürwortet Rangnick stark, derzeit will er aber weiter am aktuellen Aufgebot in der Defensive festhalten: „Er sollte schon ausgezeichnet werden, damals wollte er nicht. Ich seh’s im Moment einfach so, dass wir Spieler haben, die im Moment einfach die Nase vorne haben.“

Janko hofft auf „versöhnliches Ende“

Sky Experte Marc Janko kann die sportliche Entscheidung des Teamchefs nachvollziehen, hofft aber auf eine Aussöhnung beider Seiten: „Er hat über hundert Länderspiele gehabt, war immer ein top Profi. Natürlich ist er enttäuscht. Ich würde mir als Fan des Nationalteams wünschen, dass man ein versöhnliches Ende findet, wann es auch immer das Ende gibt. Das hat er sich einfach verdient.“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.