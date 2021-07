Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet die abschließenden zwei WM-Qualifikationsspiele in Klagenfurt. Die Partien gegen Israel am 12. November und gegen Moldau am 15. November (jeweils 20.45 Uhr) finden im Wörthersee-Stadion statt, gab der ÖFB am Montag bekannt.

(APA)

Artikelbild: GEPA