Weltrekord inklusive: ÖFB-Team unter Rangnick zum Jahresauftakt bisher makellos

Österreichs Nationalteam hat bei seinen Jahresauftakten zuletzt eine gute Figur abgegeben. Unter Teamchef Ralf Rangnick endeten die beiden jeweils ersten Länderspiele des Kalenderjahres mit einem Sieg.

Im Vorjahr leitete Christoph Baumgartner mit seinem Weltrekord-Tor nach 6,3 Sekunden einen 2:0-Erfolg in der Slowakei ein. Die Serie soll am Donnerstag (20.45 Uhr) im Playoff-Hinspiel um den Nations-League-Aufstieg in Wien gegen Serbien fortgesetzt werden.

„Ist natürlich sensationell“: Das sagte Baumgartner zu seinem Weltrekord-Tor

Von den vergangenen fünf Jahresauftakt-Länderspielen hat das ÖFB-Team nur eines verloren – mit dem 1:2 im WM-Play-off 2022 in Cardiff gegen Wales aber ein sehr entscheidendes. Seit Beginn der Ära von Rangnicks Vor-Vorgänger Marcel Koller Ende 2011 gab es in 13 Partien acht ÖFB-Siege zum Start eines Kalenderjahres und nur drei Niederlagen.

Die Gesamtbilanz der jeweils ersten Länderspiele des Jahres von Österreichs Männern seit Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 ist mit 31 Siegen und 32 Niederlagen bei 17 Remis leicht negativ.

(APA)/Bild: GEPA