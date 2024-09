ÖFB-Team: Updates zu Lienhart & Baidoo

Das ÖFB-Team trifft in der Nations League am Freitag, 06.09. auf Slowenien und am 09.09. auf Norwegen. Während Kevin Danso bereits fix für beide Spiele ausfällt, gibt es nun Updates zu den beiden Innenverteidigern Philipp Lienhart und Samson Baidoo.

Philipp Lienhart wurde erstmals Vater und wird am Samstag, 7. September in Olso zum Nationalteam stoßen. Der Verteidiger verstärkt das ÖFB-Aufgebot damit beim zweiten Nations-League-Spiel am Montag, 9. September (20:45 Uhr) gegen Norwegen.

Samson Baidoo ist zum U21-Nationalteam abgereist, wo das EM-Qualifkationsspiel am Freitag, 6. September (18:00 Uhr) in Bosnien-Herzegowina und das freundschaftliche Länderspiel am Montag, 9. September (20:45 Uhr) in England anstehen.

Beitragsbild: GEPA