ÖFB-Team verabschiedet sich von historisch erfolgreicher EM

Die Fußball-EM ist für Österreichs Fußball-Nationalteam so erfolgreich wie noch keine kontinentale Endrunde davor zu Ende gegangen. Bei der dritten Teilnahme schaffte es die ÖFB-Auswahl erstmals in eine K.o.-Phase. Außerdem wurden erstmals überhaupt bei einer EM und zum ersten Mal seit der WM 1990 Spiele bei einem großen Turnier gewonnen.

Für das ÖFB-Team war die EURO das zehnte Großereignis. Die größten Erfolge liegen mit den Plätzen Platz vier bei der WM 1934 in Italien und drei bei der WM 1954 in der Schweiz lange zurück.

Das bisherige Abschneiden von Österreichs Fußball-Nationalteam bei großen Turnieren:

Bisherige EM-Teilnahmen (3): 2008 in Österreich und der Schweiz - als Gruppendritter in der Gruppenphase out 2016 in Frankreich - als Gruppenletzter in der Gruppenphase out 2021 - im Achtelfinale gegen Italien (1:2 n.V.) out Bisherige WM-Teilnahmen (7*): 1934 in Italien - Vierter 1954 in der Schweiz - Dritter 1958 in Schweden - als Gruppenletzter in der Gruppenphase out 1978 in Argentinien - Siebenter (Gruppenletzter in der Zwischenrunde) 1982 in Spanien - Achter (Gruppenzweiter in der Zwischenrunde) 1990 in Italien - als Gruppendritter in der Gruppenphase out 1998 in Frankreich - als Gruppendritter in der Gruppenphase out * = Österreich wäre auch für die WM 1938 in Frankreich qualifiziert gewesen, wurde aber vor der Endrunde an Deutschland angeschlossen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.