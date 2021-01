ÖFB-Teamchef Foda über ein “sehr intensives Jahr” und seine Ziele

via

via Sky Sport Austria

Im Zuge des Nachtragsspiels zwischen dem Wolfsberger AC und dem SK Sturm Graz stellt sich Franco Foda den Fragen von Sky-Reporter Jörg Künne. Der Teamchef beobachtet heute laut eigenen Angaben “zwei sehr gute und interessante Mannschaften.”

Dem ehemaligen Sturm-Trainer steht mit der österreichischen Nationalmannschaft ein “sehr intensives Jahr” bevor. Mit dem EM-Endrunden-Auftakt gegen Nordmazedonien und einer hochinteressanten Gruppe in der WM-Quali gibt es in den nächsten Monaten so einiges zu meistern für den Teamchef und seine Mannschaft.

Laut dem 54-Jährigen will man bei dieser Europameisterschaft besser abschneiden, als bei der vergangenen. Ein großes Ziel ist auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar. Auch persönlich wäre das ein großer Meilenstein für Franco Foda. Er wäre der erste Trainer, der sich für eine WM und eine EM qualifiziert.

Neue Shooting-Stars?

Einer, der dem Beispiel von Christoph Baumgartner folgen könnte, ist laut Foda ein Ex-Wolfsberg-Spieler. Romano Schmid kommt bei Werder Bremen in der Deutschen Bundesliga aktuell des Öfteren zum Einsatz. Aber auch andere, noch jüngere Talente werden, aktuell vorwiegend vom Fernseher aus, beobachtet.