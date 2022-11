ÖFB-Teamchef Rangnick: „Das beste Spiel meiner Amtszeit“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zeigt sich nach dem 2:0-Heimsieg gegen Italien sehr zufrieden und hebt die mutige Spielweise seiner Spieler hervor. Besonders die erste Hälfte lief ganz nach dem Geschmack des Deutschen.

„Das kann man schon sagen, dass es das beste Spiel in meiner Amtszeit war. Wir hatten auch schon gegen Frankreich, Dänemark oder Kroatien gute Phasen, haben aber noch nie konstant über 60, 70 Minuten so gut gespielt. Das Spiel hätte auch 7:3 ausgehen können, wir hatten sicher die deutlich höhere Zahl an klareren Chancen. Die musst du gegen so einen Gegner erst einmal herausspielen. Da braucht es Mut, sie zu attackieren, zu Fehlern zu zwingen. In den ersten fünf Minuten haben wir noch ein bisschen Probleme gehabt auf den Außenverteidigerpositionen mutig nach vor zu decken, danach haben wir es richtig gut gemacht und sind für die Leistung auch belohnt worden,“ so Rangnick nach der Partie.

Im Hinblick auf die kommende Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 macht sich Teamchef Rangnick nach der gezeigten Leistung gegen die Italiener keine Sorge: „Man muss auch bedenken, dass der eine oder andere wichtige Spieler noch gefehlt hat. Das Spiel hat jedenfalls gezeigt, dass mir mit der Truppe, wenn sie die Leistung regelmäßig auf den Platz bringt, absolut nicht bange ist und ich bin auch überzeugt, dass wir uns dann auch für die EM qualifizieren.“

(APA/Red.)/Bild: GEPA