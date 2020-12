ÖFB-Teamkapitän Baumgartlinger im “Team of the Week #11”

via

via Sky Sport Austria

Leverkusen-Legionär und Nationalteam-Kapitän Julian Baumgartlinger erhält eine besondere Auszeichnung für seine Leistungen der letzten Woche: Nach seinen Toren in der Europa League und der Bundesliga steht der Mittelfeldspieler im “Team of the Week #11” von FIFA 21.

Normalerweise ein seltener Torschütze, glänzte Baumgartlinger bei den letzten zwei Spielen nicht nur mit seiner gewohnten Übersicht, sondern auch mit zwei Toren bei den Erfolgen gegen Nizza und Schalke. Dadurch erhält der Bundesliga-Profi ein Upgrade auf 81 und ist ab sofort im Modus “Ultimate Team” als Version mit stärkeren Werten erhältlich. Neben Baumgartlinger wurden auch die Premier-League-Stars Heung-Min Son, Paul Pogba und Mohamed Salah ausgezeichnet. Auch Ex-Sturm-Goalie Michael Esser ist in dieser Woche dabei.

Das Videospiel FIFA zeichnet im Ultimate-Team-Modus wöchentlich die erfolgreichsten Spieler der vergangenen Woche in der realen Fußballwelt aus. Alle Spieler im “Team of the Week” bekommen Upgrades auf ihre Fähigkeiten.

Beitragsbild: Getty Images.