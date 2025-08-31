ÖFB-Teamspieler Posch vor Wechsel innerhalb der Serie A

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch steht innerhalb der italienischen Serie A unmittelbar vor einem Wechsel von Bologna zu Como. Laut APA-Informationen absolvierte der 28-jährige Verteidiger am Sonntag bereits erste medizinische Tests beim ambitionierten Club von Trainer Cesc Fabregas. Die beiden Clubs sollen sich auf eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von 5,5 Mio. Euro geeinigt haben, berichteten italienische Medien und Transferexperten am Sonntag.

Posch war im vergangenen Halbjahr von Bologna an Atalanta Bergamo verliehen, seit seiner Rückkehr hat er aber kein Pflichtspiel bestritten. Auch beim 1:0-Sieg seines Noch-Arbeitgebers am Samstag ausgerechnet gegen Como saß der Steirer auf der Ersatzbank. Como steht seit 2019 im Besitz der indonesischen Tabak-Milliardäre Robert und Michael Hartono. Der Club stieg im Vorjahr in die Serie A auf und hat alleine diesen Sommer bereits mehr als 100 Mio. Euro in neue Spieler investiert. Routinier Alvaro Morata kam leihweise von AC Milan, der frühere ÖFB-U21-Kapitän Matthias Braunöder wurde für ein Jahr an den Zweitligisten SSC Bari verliehen.

Das Transferfenster in Italien schließt am Montag um 20.00 Uhr. Posch wird noch davor im ÖFB-Teamcamp in Windischgarsten erwartet. Dort steht nach dem Treffpunkt um 13.00 Uhr vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Zypern (6. September in Linz) und Bosnien (9. September in Zenica) um 17.00 Uhr ein öffentliches Training auf dem Programm.

(APA)/Beitragsbild: Imago