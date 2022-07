ÖFB terminiert erste Cup Runde

Ab Freitag, 15. Juli rollt der Ball in Österreichs Fußballstadien wieder. Die Saison 2022/23 wird traditionell mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup eröffnet. Nun wurden die genauen Spielansetzungen fixiert.

Den Auftakt bildet um 16:30 Uhr das Duell zwischen dem SV Opbacher Fügen und Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg. Der SK Rapid gastiert am Freitag beim SK Treibach (18:30 Uhr). Der Finalist von 2022, die SV Ried, spielt am Samstag (17:00 Uhr) beim FC Stadlau.

Der SK Sturm tritt am Samstag um 10:30 Uhr in Vorarlberg beim SV Röthis an. Die Wiener Austria bekommt es am Samstagnachmittag mit dem FC Wels zu tun. Den Abschluss der ersten Runde bildet das Duell zwischen WSC HOGO Hertha und dem SK Vorwärts Steyr am Sonntag um 18 Uhr.

24 Vereine aus den Landesverbänden haben die Möglichkeit genutzt, ein Heimspiel zu beantragen und ein entsprechendes Konzept eingereicht. Nach Prüfung der übermittelten Unterlagen hat der ÖFB allen Anträgen stattgegeben.

Spielplan 1. Runde UNIQA ÖFB Cup 2022/23*:

SV Opbacher Fügen vs. FC Red Bull Salzburg

Freitag, 15.07.2022, 16:30 Uhr, Parkstadion Zell am Ziller

SR Donaufeld vs. SKU Ertl Glas Amstetten

Freitag, 15.07.2022, 17:30 Uhr, Sportplatz Donaufeld

SC Admira Dornbirn 1946 vs. SK Austria Klagenfurt

Freitag, 15.07.2022, 18:00 Uhr, Sportanlage Dornbirn-Rohrbach

SK Treibach vs. SK Rapid

Freitag, 15.07.2022, 18:30 Uhr, Turnerwald-Stadion

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. USV Scheiblingkirchen/Warth

Freitag, 15.07.2022, 19:00 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg

SV KLE-SCH Kletter- und Schießzentrum Dellach/Gail vs. KSV 1919

Freitag, 15.07.2022, 19:00 Uhr, Sportplatz Dellach/Gail

TuS Bad Gleichenberg vs. FAC Wien

Freitag, 15.07.2022, 19:00 Uhr, Gleichenberg Arena

Sportunion Vöcklamarkt vs. FC Mohren Dornbirn 1913

Freitag, 15.07.2022, 19:00 Uhr, Black Crevice Stadion

DSV Leoben KAIF Energy vs. TSV Egger Glas Hartberg

Freitag, 15.07.2022, 19:00 Uhr, KAIF Arena

SAK Posojilnica Bank vs. Wiener Sport-Club

Freitag 15.07.2022, 19:00 Uhr, SAK Sportpark Welzenegg

ASV Draßburg vs. SV Horn

Freitag, 15.07.2022, 19:00 Uhr, Sportzentrum Draßburg

SC Neusiedl am See 1919 vs. WSG Tirol

Freitag, 15.07.2022, 19:00 Uhr, Sportzentrum Neusiedl

Union Raiffeisen Gurten vs. SU Strasser Steine St. Martin

Freitag, 15.07.2022, 19:30 Uhr, Park 21 Arena

SC/ESV Parndorf vs. SV Licht-Loidl Lafnitz

Freitag 15.07.2022, 19:30 Uhr, Heidebodenstadion

SC Röfix Röthis vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Samstag, 16.07.2022, 10:30 Uhr, Sportplatz an der Ratz

FC Stadlau vs. SV Guntamatic Ried

Samstag, 16.07.2022, 17:00 Uhr, Sportanlage FC Stadlau

FC Marchfeld Donauauen vs. SC Austria Lustenau

Samstag, 16.07.2022, 17:00 Uhr, Aulandstadion

FC Wels vs. FK Austria Wien

Samstag, 16.07.2022, 17:15 Uhr, HUBER Arena

SV Domaines Kilger Frauental vs. USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen

Samstag, 16.07.2022, 17:30 Uhr, Sportplatz Frauental

SV ASKÖ Köttmannsdorf vs. GAK 1902

Samstag, 16.07.2022, 17:30 Uhr, Sportplatz Köttmannsdorf

SC Schwarz Weiß Bregenz vs. SV Seekirchen

Samstag, 16.07.2022, 17:30 Uhr, ImmoAgentur Stadion

SV Stripfing/Weiden vs. FCM Flyeralarm Traiskirchen

Samstag, 16.07.2022, 18:00 Uhr, Sportanlage Stripfing

SC Schwaz vs. LASK

Samstag, 16.07.2022, 18:00 Uhr, Silberstadt Arena

TWL Elektra vs. Cashpoint SCR Altach

Samstag, 16.07.2022, 18:00 Uhr, Rax-Platz

SV Sparkasse Leobendorf vs. SKN St. Pölten

Samstag, 16.07.2022, 18:30 Uhr, Sportzentrum Leobendorf

VfB Hohenems vs. FC Blau-Weiß Linz

Samstag, 16.07.2022, 19:00 Uhr, Herrenriedstadion

ASV Siegendorf 1930 vs. First Vienna FC 1894

Samstag, 16.07.2022, 19:30 Uhr, SVETA-Group Sportpark

Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall vs. FC Flyeralarm Admira

Sonntag, 17.07.2022, 16:00 Uhr, Sportzentrum Purgstall – Fliederstadion

SC Sparkasse Imst 1933 vs. TSV McDonald’s St. Johann

Sonntag, 17.07.2022, 17:00 Uhr, Velly Arena IMST

SV Raika Kuchl vs. RZ Pellets WAC

Sonntag, 17.07.2022, 17:00 Uhr, Bürgerauseearena

WSC HOGO Hertha vs. SK BMD Vorwärts Steyr

Sonntag, 17.07.2022, 18:00 Uhr, HOGO Arena

* Ausständig ist noch die Ansetzung des Spiels SV Telfs vs. SV Austria Salzburg, hier wird noch eine alternative Spielstätte festgelegt.

Quelle: oefb.at / Bild: GEPA