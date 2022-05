ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ – Samstag exklusiv bei Sky Sport Austria

via

In der dritten Ausgabe „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den Rückhalt des österreichischen Frauen-Nationalteams: Manuela Zinsberger.

Die Niederösterreicherin begeisterte mit ihren Paraden bei der EM 2017 Fußball-Österreich und war maßgeblich für den gefeierten rot-weiß-roten Halbfinaleinzug verantwortlich. Aktuell hütet sie das Tor für den Spitzenklub FC Arsenal in der englischen Women’s Super League. Die zweifache deutsche Meisterin spricht über ihre enge Beziehung zu ihrer Familie, ihre positive Lebenseinstellung, den ungewöhnlichen Karriereweg zur Spitzentorfrau und ihre Erfolge im Nationalteam sowie im Klubfußball.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Manuela Zinsberger wird am morgigen Samstag, 7. Mai, ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt. Neue Folgen mit spannenden Held:innen des Sports erscheinen am Anfang des Monats direkt im Anschluss an die Sky Sport Austria Übertragung der ADMIRAL Bundesliga.

Das neue Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert das neue Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

