ÖFB-Torhüter Fraisl verlängert langfristig bei Arminia Bielefeld

„Martin Fraisl ist Leistungsträger und Sympathieträger. Er ist mit seinem Können, seiner Persönlichkeit und Ausstrahlung ein Fixpunkt in unserer Mannschaft, mit großem Wert auf und außerhalb des Platzes. Mit seiner Vertragsverlängerung bekennt er sich auch für die Zukunft klar zu Arminia Bielefeld und unserem eingeschlagenen, gemeinsamen Weg“, sagt Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf der Vereinshomepage

„Martin ist eine Nummer 1, wie ich sie mir vorstelle. Umso mehr freut mich seine Vertragsverlängerung, weil er damit eine tragende Säule unserer Mannschaft bleibt. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich durch seine Leistungen und sein Auftreten eine hohe Akzeptanz im Team und nach meiner Einschätzung auch bei ganz vielen Arminia-Fans erworben“, so Cheftrainer Daniel Scherning.

„Mir fiel die Entscheidung leicht, meinen Vertrag hier langfristig zu verlängern. Eine Kombination aus ganz vielen tollen Menschen rund um die Mannschaft, die zahlreichen leidenschaftlichen Arminia-Fans und die große Wertschätzung, die ich hier tagtäglich erfahren darf, machen die Arminia zu einem sehr besonderen Club für mich“, wird Fraisl zitiert. Der Niederösterreicher führt weiter aus: „Die Gespräche mit Samir Arabi waren sehr vertrauensvoll, konstruktiv und überzeugend. Mir war schnell klar, dass dieser Verein einen Weg gehen möchte, der sich mit meinen ehrgeizigen Vorstellungen deckt und für den es sich absolut lohnt, alles zu investieren. Darüber hinaus freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem Torwarttrainer Marco Kostmann. Sportlich und menschlich ist das ein Miteinander auf höchstem Niveau, das ich so in meiner Karriere noch nicht hatte. All das will ich gerne fortsetzen und vorantreiben.“

(arminia.de/red.)

Artikelbild: Imago