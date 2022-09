ÖFB-Torhüterin Manuela Zinsberger empfängt mit Arsenal am Samstag Tottenham im North London Derby – die Women’s Super League live und exklusiv bei Sky

Manuela Zinsberger mit FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur am Samstag ab 14:20 Uhr auf Sky Sport Premier League – Martin Weinberger kommentiert

FC Chelsea gegen Manchester City am Sonntag ab 16:50 Uhr auf Sky Sport Premier League – Martin Weinberger kommentiert

Das Merseyside Derby FC Liverpool gegen FC Everton am Sonntag ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League mit der Expertin Marie-Louise Eta und Kommentator Florian Malburg

Magazin „Inside the WSL“ immer donnerstags um 19:00 Uhr auf Sky Sport Premier League

Die beiden ÖFB-Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither gaben sich am vergangenen Spieltag mit ihrem FC Arsenal keine Blöße und fegten Brighton & Hove Albion mit 4:0 vom Platz. Vermutlich deutlich schwieriger wird’s am Wochenende, wenn am Samstag das North London Derby zwischen den Gunners und Tottenham Hotspur ansteht. Die Spurs siegten ebenfalls und fuhren in Leicester einen 2:1-Auswärtssieg ein. Sky überträgt die Partie ab 14:20 Uhr auf Sky Sport Premier League.

Kommentiert wird das Match von Martin Weinberger, der auch tags darauf im Einsatz ist, wenn der FC Chelsea auf Manchester City trifft. Die Blues haben sich gegen die Citizens viel vorgenommen, verlor der amtierende Meister aus London doch überraschend sein Auftaktspiel gegen Aufsteiger Liverpool mit 1:2. Kurios hierbei: Sämtliche Treffer wurden durch Elfmeter erzielt. Ab 16:50 Uhr ist das Match auf Sky Sport Premier League zu sehen.

Den Abschluss bildet das Merseyside Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton am Sonntagabend. Ab 19:30 Uhr begrüßen die Expertin Marie-Louise Eta und Kommentator Florian Malburg die Zuschauer auf Sky Sport Premier League.

Somit überträgt Sky künftig noch mehr Fußball aus England, denn neben der exklusiven Live-Übertragungsrechte der Premier League besitzt Sky nun auch jene der Barclays FA Women’s Super League, der höchsten englischen Liga im Frauenfußball.

Der 3. Spieltag der Women’s Super League bei Sky:

Samstag:

14:20 Uhr: FC Arsenal – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

16:50 Uhr: FC Chelsea – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: FC Liverpool – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago