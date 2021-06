Lainer und Gregoritsch schicken Botschaft an Eriksen

Die ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und Michael Gregoritsch haben nach ihren Toren in Österreichs EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien eine Botschaft an den am Vortag in Kopenhagen auf dem Rasen kollabierten dänischen Fußballstar Christian Eriksen geschickt. Der Salzburger und der Steirer hielten in Bukarest beim Torjubel nach dem 1:0 bzw. 2:1 ein T-Shirt im ÖFB-Design mit der Aufschrift “Eriksen stay strong” (Eriksen bleib stark) in die Höhe.

Eriksen befindet sich nach seinem Zusammenbruch im Spiel gegen Finnland, das am Samstagabend wegen des dramatischen Vorfalls über eineinhalb Stunden unterbrochen gewesen war, in einem stabilen Zustand, wie Dänemarks Verband am Sonntag mitgeteilt hat. Nach seinem Kollaps vor der Halbzeitpause hatten sofort herbeigerufene Helfer minutenlang um das Leben des 29-jährigen Profis von Inter Mailand gekämpft.

(APA/dpa)

Foto: Twitter @FPL_Aiden