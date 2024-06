ÖFB-Torwart-Legionär verlängert in 2. Bundesliga

Neuer Vertrag für einen österreichischen Stammtorhüter der 2. deutschen Bundesliga: Nicolas Kristof, einstiger ÖFB-Juniorenteamspieler, verlängert seinen Kontrakt beim zweitklassigen Überraschungsteam SV Elversberg bis Sommer 2027.

Der Aufsteiger der vergangenen Saison überzeugte als Elfter der abgelaufenen Saison und beendete die Spielzeit punktegleich mit Schalke 04. Bis auf den letzten Spieltag wirkte der österreichisch-deutsche Schlussmann in sämtlichen Partien mit, nachdem Kristof mit Elversberg in den Jahren zuvor bereits den Durchmarsch aus der viertklassigen Regionalliga in die 2. Bundesliga bejubeln durfte.

Nico bleibt an der Kaiserlinde! ⚽️🔥 Unser Keeper hat seinen Vertrag frühzeitig bis 2027 verlängert! Wir freuen uns, dass es gemeinsam weitergeht! 🤩🖤🤍#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/IZWIvvtmMp — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) June 5, 2024

Kristof: „Herausforderungen bleiben groß“

„In den letzten Jahren ist hier sehr viel gewachsen, allgemein im Verein und auch innerhalb der Mannschaft. Die Herausforderungen bleiben groß, aber ich freue mich darauf, sie zusammen mit dem Team anzugehen und unseren Weg auch weiterhin bestmöglich fortzuführen“, freut sich der ehemalige ÖFB-Juniorenteamspieler über den Verbleib. Kristof verbrachte zwar seine gesamte Karriere in Deutschland, bestritt aber drei Spiele für das österreichische U16-Nationalteam.

